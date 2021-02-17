ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، سوف يعمل على خطة تضم 3 محاور خلال الفترة المقبلة.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أمس الثلاثاء أوضح أن توحيد مؤسسة الجيش يعتبر التحدي الأبرز الذي يواجهه المنفي خلال الفترة المقبلة، أما التحدي الثاني فهو توحيد مؤسسات الدولة، وإتمام برنامج المصالحة الوطنية.

وبيّن أن المنفي صرح بأن الحكومة الليبية الجديدة ستكون أمام مجلس النواب في غضون أيام لنيل الثقة.

مفتاح أشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وهناك تساؤلات عدة حول مدى استطاعة مجلس النواب في عقد جلسة كاملة النصاب في ظل الانقسام الذي يعانيه.

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