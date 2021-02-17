إسبانيا – حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا خلال مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه باريس سان جيرمان (1-4) امس في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ميسي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ورد الفريق الباريسي بأربعة أهداف متتالية.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن ميسي سجل للعام الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، في الفترة بين (2005 و2021) ليعادل بذلك إنجاز الإسباني راؤول غونزاليس أيقونة ريال مدريد السابق بين عامي (1995 و2011).

ووصل ميسي إلى هدفه رقم 20 له خلال الموسم الحالي (2020-2021) في مختلف المسابقات، ليسجل 20 هدفا أو أكثر خلال 13 موسما على التوالي مع برشلونة.

المصدر: وكالات

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