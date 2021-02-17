أستراليا – فجر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحته بالنجم الإسباني رافائيل نادال، من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى.

تقدم نادال المصنف الثاني عالميا، بمجوعتين متتاليتين، ولكن تسيتسيباس، المصنف خامسا، تمكن من قلب النتيجة لصالحه والفوز بثلاث مجموعات لاثنتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(2-6) و(7-6) و(6-4) و(7-5)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وضرب ستيفانوس تسيتسيباس موعدا في الدور قبل النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الذي تغلب بدوره على مواطنه أندريه روبليف بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) و(6-2).

المصدر: RT

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