العراق – أعلنت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة تمسك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة جهودها لمواجهة الوجود الإيراني في العراق.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي استعرض ريتشارد ميلز نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة أولويات إدارة بايدن في هذا المجال، مشيرا إلى وجود “مشكلة المليشيات التي تعمل بدعم إيراني”، وما وصفه بعمل إيران على “زعزعة الاستقرار في العراق”.

واعتبر أن المجموعات الموالية لطهران تسعى لتقويض ثقة المجتمع بالسلطة على أبواب الانتخابات التي سيشهدها العراق في أكتوبر المقبل، وتمنع العراقيين من الحصول على مساعدات اقتصادية واستثمارات.

كما ذكر أن للولايات المتحدة أولويات أخرى في العراق، بما فيها تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية ومساعدة السلطات في توفير الدعم الفني المطلوب للعملية الانتخابية، إلى جانب مساعدة بغداد في معالجة مشاكلها الاقتصادية، لاسيما في ظل تبعات جائحة كورونا.

وجدد نائب المندوب الأمريكي استعداد واشنطن لتقديم كل المساعدات اللازمة لسلطات إقليم كردستان العراق في التحقيق بملابسات القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة مطار مدينة أربيل عاصمة الإقليم، حيث قاعدة عسكرية أمريكية أسفر عن مقتل متعاقد مدني وجندي أمريكي وإصابة عدد من الخبراء الأمريكيين.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares