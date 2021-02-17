العراق – ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك بأشد العبارات، بالهجوم الصاروخي على أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأكد الوزراء في بيانهم أن حكومات بلدانهم ستدعم تحقيقات العراق لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد مساء الاثنين بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطع بعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

المصدر: “رويترز” + RT

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