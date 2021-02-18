إسبانيا – أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله أمام مضيفه ليفانتي (1-1) امس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع المقدوني الشمالي إينيس بردهي أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجل عند الدقيقة 17، ورد ماركوس لورينتي بهدف التعادل في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وتعادل أتلتيكو مدريد للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات بالليغا، ليكتفي بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 55 نقطة حصدها من 22 مواجهة، ويتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، جاره اللدود ريال مدريد، وبفارق 9 نقاط أمام صاحب المركز الثالث برشلونة، الذي بحوزته مباراة مؤجلة.

بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 28 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares