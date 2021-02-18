أستراليا – تحرر الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا من الآلام في عضلات بطنه، وأوقف مفاجأة الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 114، بفوزه عليه 6-3، و6-4، و6-2، ليبلغ نهائي بطولة أستراليا.

وقال دجوكوفيتش بعد المباراة: “لم أشعر بهذه الحالة طوال البطولة، لم أواجه أية أوجاع، هذه أفضل مبارياتي حتى الآن. تحقق في اللحظة المناسبة”.

ويلتقي الصربي البالغ 33 عاما والباحث عن لقبه التاسع في أستراليا المفتوحة، في النهائي المقرر الأحد، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الجمعة، بين الروسي دانييل مدفيديف، الرابع عالميا، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، السادس عالميا.

في المقابل، سيحقق كاراتسيف (27 عاما)، قفزة كبيرة في التصنيف ليصل إلى المركز 42 عالميا، بعد بطولة تخطى فيها الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، التاسع عالميا، الكندي فيليكس أوجييه ألياسيم، والبلغاري العنيد غريغور ديميتروف.

وكان كاراتسيف، أول لاعب في العهد الحديث يتأهل إلى المربع الذهبي لإحدى البطولات الأربع الكبرى في مشاركته الأولى ضمن القرعة الرئيسة.

وهو أيضا أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في أستراليا المفتوحة منذ 30 عاما.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares