ألمانيا – سجلت ألمانيا 10207 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و534 وفاة.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 2360606 إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 66698 وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد قررت خلال اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، الأسبوع الماضي، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد حتى 7 مارس المقبل.

وستتخذ خطوات لتخفيف إجراءات الإغلاق فقط في حال كان عدد الإصابات الجديد بالفيروس مستقرا، وأدنى من 35 إصابة لكل 100 ألف من السكان خلال 7 أيام، وعندئذ سيكون من الممكن فتح المحلات التجارية والمتاحف وغيرها من المنشآت.

المصدر: رويترز

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