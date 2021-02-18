ليبيا – قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا إن المصارف ملزمة بالقيام بتحصيل الصكوك المسحوبة على المصارف التجارية المودعة عن طريق زبائنهم، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بدون قيد أو شرط، طالما تلتزم بفترة التحصيل المقررة وغير مخالفة لسياسات مكافحة غسيل الاموال، وذلك وفقًا للقانون رقم 1 لعام 2005 بشأن المصارف، المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الثلاثاء أضاف: “ما تقوم به حاليًا بعض المصارف للأسف برفض إجراء عمليات إيداع للصكوك لزبائنها وتشترط سقفًا لها، هي بمثابة بلطجة تمارس على زبائنها ومخالفة صريحة للقانون، والتي تعرض نفسها للمقاضاة نتيجة لهذه التصرفات؛ لذلك فليس من حق المصارف التجارية رفض أي عملية إيداع سواء نقدًا أو بصك”.

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