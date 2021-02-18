تركيا – أبقى المركزي التركي اليوم على سعر الفائدة الرئيسي عند 17% كما كان متوقعا، وذلك دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، بعد رفعها بشكل كبير مرتين بهدف تهدئة التضخم الذي صعد إلى 15%.

منذ نوفمبر الماضي، رفع محافظ البنك المركزي الجديد، ناجي إقبال، سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع 675 نقطة أساس، لانتشال الليرة من مستوى منخفض غير مسبوق، والتعامل مع تضخم سنوي زاد ليصبح في أغلب الأحيان في خانة العشرات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

ولدى إعلانه عن القرار اليوم، قال البنك إن تشديد السياسة سيستمر لفترة طويلة، ووعد بمزيد من رفع الفائدة إذا اقتضت الحاجة.

وقال المركزي التركي، في بيان بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية به: “موقف السياسة النقدية الذي يميل للتشديد سيستمر بشكل قاطع، مع الأخذ في الحسبان هدف توقعات أواخر 2021، وذلك لفترة طويلة إلى أن تشير مؤشرات قوية إلى تراجع دائم للتضخم واستقرار الأسعار”.

وأضاف: “من المقرر تطبيق المزيد من التشديد النقدي إذا اقتضت الحاجة”.

وكان متوسط التوقعات، في استطلاع رأي أجرته “رويترز” شمل 21 اقتصاديا، هو عدم تغيير السياسة، في حين توقع خمسة منهم رفعا لما يصل إلى 18%.

المصدر: رويترز

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