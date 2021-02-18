مصر – انتزع فريق الزمالك فوزا ثمينا من الإسماعيلي (2-1) في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الزمالك بهدف سجله يوسف أوباما في الدقيقة 50، وأدرك شكري نجيب التعادل للإسماعيلي “الدراويش” بحلول الدقيقة 63.

ومن ثم اقتنص اللاعب التونسي فرجاني ساسي هدف الفوز للقلعة البيضاء، في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على أستاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة، في صدارة الدوري.

في المقابل توقف رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط فقط، ويشغل المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT

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