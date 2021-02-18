ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن ما وصفها بـ”ثورة فبراير” ليست وثنًا يُعبد، ولا إلها يُطاع، إنما هي قدر الله الذي أنهى به من وصفه بـ”الطاغية” (العقيد الراحل معمر القذافي).

السباعي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الأربعاء قال: “فبراير ليست وثنًا يُعبد ولا إلها يُطاع، إنما هي قدر الله الذي أنهى به طاغية ظنّ أن لن يقدر عليه أحد أذلّ شعبه وسامه سوء العذاب، فلك أن تنتقدها أو تمتدحها فالأمر سيّان، لكنّك إذا نظرتَ إليها من زاوية قدر الله المحتوم في الطغاة فقطعًا لن تراها نكبة، اللهم إلا إذا كنت لا تعرف الإنصاف ولا تهتدي إليه سبيلًا”.

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