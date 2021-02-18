سويسرا – قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ”يويفا”، إلغاء نسخة موسم 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا للشباب، بسبب جائحة كورونا، وتأثيرها على تنظيم المسابقة.

وقال الـ”يويفا” في بيان رسمي: “اللجنة قررت في البداية العام الماضي تعديل شكل المسابقة وتأجيل بدايتها، لكن الإجراءات المختلفة التي فرضتها السلطات الصحية في جميع أنحاء أوروبا استمرت في التطور منذ ذلك الحين”.

وأضاف: “تفرض أزمة كورونا قيودا على السفر، والتي تؤثر على الأندية المشاركة، وتشكل صعوبات كبيرة في تنظيم المباريات، وقد انسحب فريقان بالفعل من المنافسة”.

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لا توجد إمكانية لمزيد من التأجيلات بشأن بدء المسابقة، وأنه يجب وضع صحة وسلامة اللاعبين الشباب كأولوية قصوى.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares