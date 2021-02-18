ليبيا – رأى النائب السابق في مجلس النواب التونسي عبد العزيز القطي أن حركة النهضة تراقب ما يحدث من تطورات سياسية في ليبيا دون الإدلاء بأي رأي واضح.

القطي وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، لفت إلى أن الصراع الحاصل بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في تونس يعد مؤثرًا وله انعكاساته على السياسة الخارجية، خاصة مع رغبة رئيس حركة النهضة في أداء دور أكبر من حجمه تبعًا لمصالحه الفئوية والحزبية، وتحديدًا عبر اصطفافه مع أنصار جماعة الإخوان، باعتبار تونس أضحت آخر معاقل الإسلام السياسي في العالم.

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