ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة عن حضور 97 نائبًا في جلسة لأعضاء النواب منعقدة بصبراتة أي بالأغلبية المطلقة برئاسة الأكبر والأصغر سنًا.

اوحيدة أكد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن النقاش ركز على اتخاذ قرارين، إما انتخاب رئاسة جديدة ومن ثم استدعاء رئيس الحكومة لعرض برنامجه وحكومته، أو الانتظار للأسبوع المقبل والتفاعل مع قرار “نواب طبرق” لعقد جلسة في مدينة سرت.

وأشار إلى أن ذلك بشرط أن تكون الأسبوع المقبل، بعد الحصول على رد من اللجنة العسكرية المشتركة والجهات المختصة بشأن جاهزية سرت لوجستيًا وأمنيًا لاستقبال جميع النواب، لعقد جلسة رسمية وفق جدول الأعمال الذي نصت عليه قرارات جلسة صبراتة.

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