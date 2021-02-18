ليبيا – نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما يتم تداوله من أنباء حول فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية بعدد من وسائل الإعلام.

بليحق أوضح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية في طبرق “وال” تابعته صحيفة المرصد، أنه حتى الآن لم يرد المجلس أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية، وأن ذلك إن تم سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.

وأكد بليحق أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب في وقته، وبشكل واضح وعلني، وفقًا للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له.

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