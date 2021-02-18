ليبيا – وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي المهدي الأمين مذكرة تفاهم مع الممثل المقيم لبرنامج الإنماء الأممي في ليبيا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد تضمنت المذكرة تنمية قدرات الشباب في مجالات رفع كفاءة وقدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة، من خلال التعاون المشترك مع وزارة صحة الوفاق، وتدريبهم على الطاقات المتجددة.

وأضاف البيان أن المذكرة تشمل المساعدة في تنمية وتطوير ورفع كفاءة الشباب الليبي في التدريب والتكوين المهني والحرفي، والتعاون المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية، ووضع برامج تدريبية مهنية كالبنية التحتية للمياه وصيانة الطرق وغيرها من المهن.

وأوضح البيان أن المذكرة فيها بنود تتضمن النظر في إمكانية تقديم الدعم الفني واللوجيستي للمركز الليبي الكوري، ومركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، والتعاون في مجال التدريب عن بعد، وتدريب المرأة على سبل مواجهة العنف الوظيفي في بيئة العمل، ودراسة كل نوع من أنواع العنف الوظيفي دراسة مستقلة.

ووفقًا للبيان توجد فقرات في المذكرة للتدريب في مجال ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات أعمال خاصة بالمرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.

Share and Enjoy ! 0 Shares