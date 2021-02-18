ليبيا – جددت البعثة الأممية موقفها الداعم للشعب الليبي لاستعادة شرعية ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادته والشرعية الديمقراطية ووقف التدخلات الأجنبية.

بيان صادر عن المبعوث الأممي يان كوبيتش تابعته صحيفة المرصد أوضح إنه بعد مرور 10 سنوات على “الثورة”، فإن الشعب الليبي أمامه فرصة حقيقية لأن يحقق أخيرًا أهدافه في بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية، من دون تدخل أجنبي وأسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية.

وأضاف كوبيتش أن الدولة الليبية ستبنى على أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوناتها، نساء ورجالًا، مشدد على التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن والازدهار.

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