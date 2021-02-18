مادورو يعلن استعداد الجيش الفنزويلي لصد أي عدوان من كولومبيا

مادورو يعلن استعداد الجيش الفنزويلي لصد أي عدوان من كولومبيا

فنزويلا – أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداد الجيش للدفاع عن سيادة البلاد في حال تعرضها لأي “عدوان” من قبل كولومبيا.

وقال مادورو في خطاب متلفز يوم الأربعاء: “أكدت للقوات المسلحة الوطنية للجمهورية البوليفارية أنه يجب أن ترد بحزم على التصريحات المتهورة (للرئيس الكولومبي) إيفان دوكي بشأن فنزويلا”.

وأضاف مادورو أنه “يجب الرد عليه في حال تجرأ على انتهاك سيادة فنزويلا”.

يذكر أن فنزويلا وكولومبيا تتبادلان دائما الاتهامات بشأن تحركات عدائية من قبل الطرف الآخر.

فقد اتهم الرئيس الفنزويلي كولومبيا مرارا بالتحضير للانقلاب ضده، بينما تتهم كولومبيا السلطات الفنزويلية بدعم جماعات يسارية متمردة داخل الأراضي الكولومبية.

المصدر: تاس

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