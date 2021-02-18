إسبانيا – هدد مهاجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، بالقتل، خلال مجريات المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الظهير الأيمن لنادي برشلونة، الأمريكي سيرجينيو ديست، اقترب في الشوط الأول من اللقاء من مبابي للاعتذار عن احتكاكه معه في إحدى اللقطات، ورد عليه مهاجم باريس سان جيرمان بلغة إسبانية: “لا تلمسني”.

ووفقا للمصدر، فإن مبابي رفع صوته بطريقة قبيحة على الأمريكي، ليتدخل ألبا، قائلا للمهاجم الفرنسي: “كن أكثر ذكاء، لقد طلب مغفرتك”، ورد عليه مبابي: “في الشارع سأقتلك”، حينها تدخل مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، ورد على مبابي بـ”ولكن من أنت لتقتلته”، ومع ذلك لم يتوقف مبابي، الذي تراجع خطوة إلى الوراء للاقتراب من ألبا، قائلا مرة أخرى: “في الشارع، سأقتلك”.

وكان مبابي نجم المباراة بدون منازع، حيث سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”، ليقود باريس سان جيرمان لاكتساح برشلونة في عقر داره، بنتيجة 4-1.

وسيلتقي الفريقان في مباراة العودة في باريس، في العاشر من الشهر المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: “موندو ديبورتيفو”

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