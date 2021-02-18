السعودية – أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، في تغريدة على موقعها في “تويتر” “أن هذه الجرعة تعتبر منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” محصن متعافي خلال الأشهر الستة بعد التعافي”.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية على” تويتر”

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