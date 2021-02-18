ليبيا – أجرى مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية محمد الجبالي برفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي جولة تفقدية للمركز الصحي زاوية العرقوب.

الجبالي أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إن الجولات الميدانية جاءت للتأكيد علي تنفيذ تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، وللوقوف على سير عمل بالمرافق الصحية التابعة لإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، وأعمال الصيانة والتطوير والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وتفقدت اللجنة المكلفة خلال الزيارات الميدانية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، حيث تأتي الزيارات الميدانية ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة، وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات العلاجية.

وأضافت اللجنة بأنها توصلت إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوزير الصحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares