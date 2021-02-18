وزيرة مصرية تحصي تكلفة الفرد على الدولة منذ ولادته حتى بلوغه الـ70

وزيرة مصرية تحصي تكلفة الفرد على الدولة منذ ولادته حتى بلوغه الـ70

مصر – أوضحت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الفرد يكلف الدولة منذ الولادة وحتى بلوغه سن الـ70 عاما مليونا ونصف المليون جنيه.

وقالت: لا نستطيع التحدث عن تنمية مستدامة بدون التطرق إلى الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطة لمواجهة الزيادة السكانية قائمة على التكاتف والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن معدلات الإنجاب انخفضت خلال التسعينات مقارنة بالسنين التالية لهذه الفترة، لافتة إلى أن الدولة تدرس مجموعة حوافز للتشجيع على مواجهة الزيادة السكانية.

وتابعت: “المحافظات الأكثر فقرا مثل بعض محافظات الوجه القبلي تشهد أعلى معدلات الإنجاب”، مشيرة إلى أن متوسط الإنجاب في بعض محافظات الوجه القلبي يصل إلى 6 أو 7 أطفال.

وأكدت السعيد أن خطط الدولة في مواجهة الزيادة السكانية ستعتمد على الإجراءات التحفيزية وليست العقابية، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية.

وأعربت عن أمنيتها بوصول عدد سكان مصر إلى 117 مليون نسمة فقط وليس 130 مليونا خلال 10 سنوات، مشيرة إلى أن 80% من الأسر التي يصل عددها إلى 10 أفراد تنتمي إلى الأسر الفقيرة.

المصدر: صدى البلد

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