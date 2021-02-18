السعودية – أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان وقوف المملكة مع الحكومة الانتقالية في السودان، حتى تعود الخرطوم إلى وضعها الطبيعي كقوة فاعلة.

وذكر أنه بحث خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم ملف سد النهضة، مؤكدا أن الرياض “تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية”، معلنا سعي المملكة إلى إنهاء هذا الملف بالشكل الذي يضمن حقوق الدول الثلاث.

وكشف في هذا الجانب عن لقاءات سابقة له بتوجيهات من الملك سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مشيرا إلى أن الرياض “ستواصل المساعي الحميدة لإنهاء هذا الملف الهام والشائك”.

وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء بحث ضرورة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العديدة بين البلدين بما يساعد في تحقيق ما نصبو إليه جميعا.

كما قال إن ملف السلام على رأس اهتمامات السعودية، مشيرا إلى أن الرياض ستسعى مع كل الأصدقاء في دول العالم لإنجاح هذا الملف الهام، موضحا أن اللقاء بحث ملف الاستثمارات في السودان.

وأضاف: “نستطيع من خلال الشراكة بين البلدين الدخول في مفاوضات ونقاشات جادة لكيفية الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن وجود قانون لحماية الاستثمار والمستثمرين سيشجع رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية الذين لديهم خبرة كافية بما يذخر به هذا البلد من إمكانيات كبيرة، مقدرا سعي الحكومة إلى خلق بيئة جادة وإزالة كل المعوقات التي قد تعيق رجال الأعمال والمستثمرين من الدخول في هذه الشراكات.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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