إنجلترا – أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره الأذربيجاني بـ13 هدفا من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ليحجز مقعدا له في بطولة أوروبا 2022 لكرة القدم للسيدات، في إنجلترا.

ووضعت اللاعبة إيستر غونزاليس مهاجمة نادي ليفانتي، منتخب بلاده في المقدمة بأربعة أهداف متتالية أحرزتها في غضون 10 دقائق ما بين الدقيقة 21 والدقيقة 31، وسجلت هدفا آخر قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء، لتوقع على خماسية “مدورة”.

كما سجلت زميلتها جنيفر إيرموسو خمسة أهداف أيضا، اثنان منها في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم إسبانيا بسداسية، ومن ثم أضافت إيرموسو ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، لتصبح الهدافة التاريخية لمنتخب إسبانيا برصيد 42 هدفا.

بينما تكفلت بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من ماريونا كالدينتي وإيفا نافارو ونيريا ايزاجيري.

وتصدر منتخب إسبانيا قائمة المجموعة الرابعة “D” برصيد 19 نقطة، متقدما بفارق 16 نقطة على وصيفه التشيكي، وتلاهما كل من بولندا ومولدافيا، وأذربيجان على الترتيب.

وتأجلت نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات، من العام الحالي إلى المقبل بسبب تفشي وباء كورونا “كوفيد-19″، ومن المقرر أن تقام في الفترة بين السادس و31 يوليو 2022، في إنجلترا.

المصدر: رويترز

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