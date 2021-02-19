إيطاليا – أعرب مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي، بأغلبية ساحقة، امس عن ثقته في الحكومة الجديدة برئاسة ماريو دراغي.

ودعما للحكومة الجديدة، صوت 535 عضوا من مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي ، وصوت 56 نائبا ضدها، وامتنع خمسة عن التصويت.

إلى ذلك، أعرب مجلس الشيوخ في البرلمان عن ثقته في حكومة دراغي، ووفقا لنتائج التصويت، حشد دراجي التأييد من كلا مجلسي البرلمان، متجاوزا بشكل كبير عتبة الأغلبية المطلقة.

وتضم حكومة دراغي، الذي كان محافظا للبنك المركزي الأوروبي في وقت سابق، “التكنوقراط” و”السياسيين” على حد سواء، وتجمع بين طيف واسع من القوى السياسية، ابتداء من يسار الوسط ووصولا إلى اليمين المتشدد.

وكان الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قد كلف ماريو دراغي بتشكيل حكومة جديدة في 3 فبراير، على خلفية انهيار الائتلاف الحاكم وفشل القوى السياسية في تشكيل أغلبية جديدة.

المصدر: نوفوستي

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