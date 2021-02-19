كرواتيا – أعلنت بطلة العالم مرتين والفائزة بميداليتين أولمبيتين في مسابقة الوثب العالي، الكرواتية بلانكا فلاسيتش، اليوم الجمعة، اعتزالها بسبب إصابات متلاحقة تعرضت لها في الأعوام الماضية.

وكتبت صاحبة الـ37 عاما رسالة جاء فيها: “حاولت أن أعالج إصابتي خلال سنوات مضت، على أمل أن أتمكن من العودة أمام العارضة (الوثب العالي)”، مؤكدة أن الأعوام الأخيرة شهدت “عددا لا يحصى من علاجات إعادة التأهيل وخيبات الأمل”.

وتابعت في رسالتها المؤثرة: “كنت أعرف أن الوقت قد حان (للاعتزال)، وكنت هادئة كليا مع نفسي مع هذا القرار الذي اتخذته بشكل طبيعي”.

وعانت فلاسيتش، منذ فترة طويلة من إصابات في وتر أخيل، وخضعت للعديد من العمليات الجراحية.

وكانت فلاسيتش، بدأت مسيرتها الدولية في أولمبياد سيدني عام 2000 في سن مبكرة، وتحديدا في الـ16 من عمرها، عندما كان والدها يوسكو فلاسيتش، يشرف على تدريبها.

وخضعت بعد خمسة أعوام لعملية جراحية في الغدة الدرقية، تعافت منها بنجاح.

وتوجت الكرواتية بطلة للعالم عامي 2007 و2009، واختيرت أفضل رياضية في ألعاب القوى عام 2010، لكنها فشلت في جميع مساعيها لتطويق عنقها بالمعدن الأصفر في الألعاب الأولمبية، مكتفية بفضية أولمبياد بكين 2008، وبرونزية ألعاب ريو 2016.

ونجحت فلاسيتش في تحقيق وثبة وصلت إلى 2.08 متر، وهو رقمها القياسي الشخصي، وثاني أفضل رقم في تاريخ مسابقة الوثب العالي بعد صاحبة الرقم القياسي، البلغارية ستيفكا كوستادينوفا (2.09 متر).

المصدر: “أ ف ب”

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