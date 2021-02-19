الولايات المتحدة – تكبد الدولار أمس أكبر خسارة في عشرة أيام بسبب بيانات مخيبة للتوقعات من سوق العمل الأمريكية، ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وواصل الدولار مخالفة دوره التقليدي كعملة ملاذ آمن، لينزل انسجاما مع أداء الأسهم الأمريكية أثناء الليل بعد زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تسببت في تثبيط توقعات اقتصادية.

ولم يطرأ تغير يذكر اليوم على مؤشر الدولار، حيث بلغ 90.561 نقطة في الجلسة الآسيوية، بعد أن نزل 0.4 بالمئة أثناء الليل، منهيا مكاسب استمرت على مدى جلستين.

وتضغط سلسلة من البيانات الضعيفة للعمل على الدولار، حتى في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات أخرى متانة.

وسجل الجنيه الإسترليني خلال تداولات الجمعة أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا، والذي بلغه أثناء الليل، حين ارتفع بأكبر وتيرة فيما يزيد عن شهر، في ظل حملة تطعيم قوية تقوم بها بريطانيا.

واستقر الإسترليني تقريبا عند 1.3965 دولار اليوم الجمعة بعد أن قفز 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة، حين صعد إلى المستوى المرتفع البالغ 1.3986 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وبلغ الدولار 105.555 ين ياباني، ليستقر تقريبا بعد يومين من التراجع عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 106.225 ين الذي بلغه يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز

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