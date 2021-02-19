أستراليا – بلغ الروسي دانييل مدفيديف، النهائي الثاني له في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه اليوم الجمعة، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، 6-4، و6-2، و7-5 في نصف نهائي بطولة أستراليا.

وحرم الروسي، الذي كان يخوض غمار نصف النهائي للمرة الأولى في أستراليا، تسيتسيباس من الوصول إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته، وأنهى مشوار اليوناني عند دور الأربعة الذي سبق أن خاضه ابن الـ22 عاما مرتين في أستراليا عام 2019، ورولان غاروس عام 2020.

ويلتقي مدفيديف، الذي سبق له أن بلغ نهائي “فلاشينغ ميدوز” 2019 (خسر أمام الإسباني رافايل نادال)، مع حامل اللقب، المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الباحث عن تتويجه التاسع في أستراليا والـ18 في البطولات الأربع الكبرى.

وسيكون دجوكوفيتش، العقبة الأخيرة في وجه حلم مدفيديف بالسير على خطى يفغيني كافيلنيكوف (توج بلقب رولان غاروس عام 1996 وأستراليا عام 1999)، ومارات سافين (فلاشينغ ميدوز عام 2000 وأستراليا عام 2005)، وهما الروسيان الوحيدان اللذان توجا بألقاب كبرى.

ويأمل النجم الروسي، دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، تكرار سيناريو مواجهته الأخيرة مع دجوكوفيتش، حين فاز على الصربي في دور المجموعات لبطولة “الماسترز” الختامية، في نوفمبر الماضي، في طريقه إلى اللقب الأهم في مسيرته حتى الآن.

المصدر: أ ف ب

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