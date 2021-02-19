ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الخميس ايان كوييتش المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة، بحضور عبد الحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية.

اللقاء تركز بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية حول مناقشة بعض النقاط المهمة، التي تمحورت حول استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري، والتطرق إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق.

وناقش اللقاء المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة، المقرر في الـ 24من شهر ديسمبر القادم، وكذلك دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية، كما تم أيضًا مناقشة الدعم الدولي، وخاصة ما تقدمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.

ونوهت المفوضية إلى أن هذه الزيارة تاتي ضمن الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم.

هذا وحضر اللقاء كل من: بانتوليتتش كبير مستشاري الانتخابات في البعثة الأممية، والأمين العام المساعد ومنسق البعثة ريزدون زيتينغا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

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