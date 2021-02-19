بغداد – أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بنشر قوات من الشرطة والجيش في بغداد وباقي المحافظات، باستثناء إقليم كردستان (شمال)، في أول أيام حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبدأ سريان الحظر من الساعة الثامنة مساء الخميس (17:00 تغ)، ويستمر حتى الخامسة من صباح الاثنين المقبل (02:00 ت.غ).

وقال ضابط برتبة نقيب، للأناضول، إن وزارتي الداخلية والدفاع، نشرتا القوات في بغداد وباقي المحافظات لمراقبة سير حظر التجوال.

وأضاف المصدر، وهو ضابط في وزارة الداخلية، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الحظر المفروض سيكون شاملا لغاية الاثنين المقبل، بعدها سيكون جزئيا خلال الليل فقط بقية أيام الأسبوع، مشيرا أن المخالفين سيكونون عرضة لغرامات مالية.

من جانبه، قال مدير إعلام قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش) العميد حازم العزاوي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “قيادة العمليات تراقب تطبيق إجراءات الحظر منذ أمس (الخميس) في بغداد”، مبينا أن “تطبيق الحظر كان بنسبة كبيرة”.

وفى السياق ذاته، لوحت وزارة الصحة والبيئة، بإمكانية إغلاق الحدود في حال ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن إصابات كورونا تصاعدت تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن الحالات ستواصل الارتفاع في “حال استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية”.

وكان الحظر ضمن إجراءات أخرى أقرتها السلطات الأسبوع الماضي، بينها تعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وغلق المساجد والمتنزهات وصالونات التجميل وغيرها للحد من تفشي الفيروس.

واتخذت هذه الإجراءات بعد الإعلان الاثنين الماضي، تسجيل أولى الإصابات بالسلالة المتحولة لكورونا، وارتفاع مفاجئ بالإصابات اليومية للنسخة الأولى من الفيروس.

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، كان معدل الإصابات اليومية بكورونا نحو 1500، لكن خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق 657 ألفا و453، بينها 13 ألفا و220 وفاة، و612 ألفا و727 حالة شفاء.

المصدر : الأناضول

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