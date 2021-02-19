ليبيا – أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الخميس اتصالًا هاتفيًا مع سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب اخر المستجدات السياسية والقضايا المشتركة بين البلدين وأبرزها قضية الأرصدة الليبية المجمدة لدى بلجيكا.

بدوره، أكد العقوري بصفته رئيسًا للجنة متابعة الأرصدة الليبية المجمدة بمجلس النواب على أن قيام الحكومة البلجيكية بمحاولة رفع الحظر المفروض من مجلس الأمن على الأرصدة الليبية يعد سابقة خطيرة، وسيشجع الحكومات الأخرى على اتخاذ نفس الإجراء، مما سيهدد الأرصدة الليبية المجمدة في كل مكان، مشيرًا إلى قيامه في عام 2018 بزيارة بروكسل ولقاء لجنة الخارجية والمالية في البرلمان البلجيكي.

وأوضح العقوري بأنه يتفهم قيام الحكومة البلجيكية بالدفاع عن المصالح التجارية لبلادها، إلا أن دفع أي مستحقات مالية يجب أن يكون عن طريق الحكومة الليبية، وليس عن طريق الأرصدة المجمدة التي يجب الحفاظ عليها باعتبارها أموالًا للشعب الليبي.

وعبر عن أمله في أن تتوحد السلطات الليبية وتتمكن من الالتزام بكافة تعهداتها ، مشددًا على أن توقف الجانب الليبي عن دفع أي مستحقات، هو بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا والتي لا تخفى على أحد.

من جانبه، أكد باسومبير على حرص بلاده على احترام قرارات مجلس الأمن والحرص على الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا.

واتفق الجانبان على مواصلة الحديث من أجل تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون بين البلدين.

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