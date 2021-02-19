ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن البرلمان لم يصادق على الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق، وإن عدم المصادقة على الاتفاقيات يجعلها باطلة.

امغيب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أوضح أن عدم شرعية الاتفاقيات يعني أن كل ما ترتب عليها غير شرعي، يستوجب العدول عنه أو إزالته، ورفض الواقع التي ترتب على مثل هذه الاتفاقيات من وجود على الأراضي الليبية.

وبحسب مغيب، فإن الاتفاقيات التي وقعت بين كافة الدول والمجلس الرئاسي السابق لاغية، وأن المجلس الرئاسي الجديد قد لا يتطرق لمثل هذه الاتفاقيات، خاصة أنه من وقعها لم يعد في السلطة، وأن البرلمان هو المخول برفضها، وهو ما فعله في وقت سابق.

عضو البرلمان شدد على أن المجلس الرئاسي والحكومة يجب أن يطالبا المجتمع الدولي بإلغاء كافة ما ترتب على الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى اللجنة العسكرية التي طالبت مجلس الأمن بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

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