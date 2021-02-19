اليمن – أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الترويكا الأوروبية التي تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تؤكد مع الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية، صدر في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن الوزراء “أعربوا على عزمهم المشترك على العمل من أجل تخفيف التوتر في منطقة الخليج”.

وأضاف البيان أنهم “شددوا بشكل عام على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن مع تأكيد التزامهم الثابت بأمن شركائهم في المنطقة”.

واتفق الوزراء على العمل معا لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث لإنهاء الحرب والتعامل مع الأزمة الإنسانية.

وأعرب الوزراء عن “القلق إزاء الهجوم الأخير للحوثيين على مأرب والضربات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في السعودية، ودعوا الحوثيين والأطراف اليمنية الأخرى إلى العمل البناء ضمن العملية السياسية”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares