ليبيا – أكد مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور رمضان التويجر أن إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية أمر مهم تقتضيه المصلحة الوطنية، ويخدم الاستقرار في ليبيا؛ لذا من المهم أن تقيم السلطة التنفيذية الجديدة علاقات شراكة متوازنة مع كل بلدان العالم، وعدم قفل باب التواصل مع أي دولة إقليمية أو دولية.

التويجر وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس نوه إلى أن التواصل مع دول إقليمية ودولية يجب أن يكون في إطار يحافظ على سيادة ليبيا واستقرارها، خاصة مع دولة مصر ودول الجوار، التي تمثل جميعها بعدًا للأمن القومي الليبي، ولمصر خصوصيتها العربية والإسلامية.

Share and Enjoy ! 0 Shares