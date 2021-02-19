أوزبكستان – أفاد الرئيس الأوزبيكي شوكت ميرزيوييف بأن الملياردير الروسي من أصل أوزبيكي، أليشير عثمانوف، سيشتري 500 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك v” الروسي لأوزبكستان على نفقته الخاصة.

وجاء تصريح الرئيس الأوزبيكي خلال اجتماع حكومي ونقلته وسائل إعلام أوزبيكية اليوم الجمعة، ووفقا للرئيس فإنه من المقرر في المرحلة الأولى توفير مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ميرزيوييف، إن “رجل الأعمال أليشر عثمانوف أكد أنه سيشتري 500 ألف جرعة على نفقته الخاصة من أصل مليون جرعة لقاح”.

وفي وقت سابق، قررت السلطات الأوزبيكية المصادقة على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك v” وشراء مليون جرعة منه.

ولقاح “سبوتنيك V” الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة “لانسينت” الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لهذا اللقاح أظهرت أن فعاليته بنسبة تزيد عن 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في 23 دولة في العالم، بينها الجزائر وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان والبحرين، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: وكالات

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