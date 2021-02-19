إنجلترا – يتطلع النجم المصري محمد صلاح، لمواصلة تألقه مع فريقه ليفربول، عندما يستضيف الأخير جاره وغريمه إيفرتون، في ديربي “الميرسيسايد”، غدا السبت، في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وفضل صلاح، الذي قاد ليفربول منتصف الأسبوع الجاري للفوز على مضيفه لايبزيغ 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضل الاستعداد لمواجهة إيفرتون، بطريقة خاصة، حيث نشر عشية المباراة المرتقبة، صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابه في موقع “إنستغرام”، يظهر فيها وهو يشاهد المسلسل الكوميدي المصري الشهير “اللعبة”، كما نشر صورا أخرى له من تدريباته مع فريقه.

وسيبحث ليفربول في مباراته أمام إيفرتون، للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما مني بثلاث هزائم في آخر ثلاث مباريات، جعلته يتراجع للمركز السادس، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

المصدر: RT

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