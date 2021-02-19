إسرائيل – أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن “لبنان سيرتعد وحزب الله سيدفع ثمنا باهظا في حال اضطرت إسرائيل للدخول في مواجهة عسكرية معه”.

وخلال مراسم تأبين العسكريين الإسرائيليين المجهول مكان دفنهما، قال غانتس إن “الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإعادة رفات الجندي، أورون شاؤول والملازم هدار غولدين، اللذين قتلا في معركة غزة في أثناء عملية الجرف الصامد عام 2014، بالإضافة إلى رفات جنود آخرين فقدوا في الحروب في الماضي”.

واعتبر أنه “على الرغم أن إسرائيل هي أقوى قوة في ​الشرق الأوسط​، إلا أن هناك من يهددنا بثمن الحرب أو أيام من المعارك”.

وأضاف: “صحيح إذا حصل هذا الأمر، فسيكون ذلك صعبًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ولكنه سيكون أكثر صعوبة على أعدائنا. وهذا ينطبق بشكل خاص على حزب الله وحماس، وكلاهما ينتهكان القانون الدولي من خلال تطوير القدرة الهجومية لعملياتهما العسكرية بين الأحياء السكنية والمدنيين”.

المصدر: “i24news”

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