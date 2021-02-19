ليبيا – التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش أمس الخميس رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي بحضور الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا ومساعدة الأمين العام منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الاعلامي للبعثة الأممية سبل الدعم التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها للإسراع بتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك عقد جلسة رسمية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة.

بدوره،أشار كوبيتش إلى التزام المنفي بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك إجراء الانتخابات في الـ 24 من شهر ديسمبر المقبل.

كوبيتش أعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الفني المطلوب إلى المجلس الرئاسي المكلف في المرحلة القادمة، وخاصة في دعم جهود المصالحة والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة.

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