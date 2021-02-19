موسكو تشهد عرضا فنيا بارزا لجمال ملكات مصر (صور)

روسيا – عرضت الفنانة التشكيلية المصرية، غالا عبد الفتاح، أبرز لوحاتها الفنية في مكتبة المركز الثقافي الذي يحمل اسم فولوشين في موسكو.

وحضر الحفل السفير المصري في موسكو، إيهاب طلعت نصر، الذي أكد في كلمة له أن الفنانة المصرية غالا عبد الفتاح تضرب مثالا رائعا على العلاقة القائمة بين مصر وروسيا منذ مئات السنين.

من جانبه، أكد الخبير الروسي في علم المصريات، فيكتور سولكين، أمين المعرض، أن موهبة غالا في روسيا تحظى بالكثير من المعجبين، حيث يجري افتتاح معارضها بانتظام في أرقى قاعات العاصمة موسكو.

ونوه بأنه تم اختيار مكتبة ومركز فولوشين لإقامة المعرض، لما يحظى باهتمام للحضارة المصرية ، موضحا أن فن غالا عبد الفتاح يمثل جسرا ثقافيا مذهلا بين مصر وروسيا.

ووفقا للخبير الروسي، فقد نشر الكاتب الروسي الشهير، سيرغي كوبريانوف، كتابا باللغتين الروسية والإنجليزية، خصص لمسيرة غالا الإبداعية، حيث نشر أيضا لأول مرة وثائق وصورا فريدة من أرشيف عائلة الفنانة.

وحضر الحفل المستشار الثقافي للسفارة المصرية، محمد نصر الجبالي، والفنان الروسي، ألكسندر بيغلوف، وعضوا أكاديمية الفنون الروسية، بيوتر سترونسكي، و قسطنطين بيتروف، ممثلين آخرين عن الفن في روسيا.

وتبرز لوحات غالا عبد الفتاح جمال ملكات مصر القديمة والنساء المعاصرات، والآثار العظيمة للفن المصري، والموضوعات الخالدة للأنوثة، ووفرة الطبيعة على ضفاف النيل، حيث يتم الاحتفاظ بالعديد من أعمال غالا في 14 دولة أوروبية وفي أكبر الدول العربية.

المصدر: RT

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