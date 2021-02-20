إنجلترا – يستعد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول لخوض لقاء “ديربي الميرسيسايد” ضد إيفرتون، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه.

وشارك محمد صلاح في أربع مباريات بقميص ليفربول ضد جاره اللدود إيفرتون، ولم يعرف طعم الخسارة، حيث فاز في مواجهة واحدة وتعادل 3 مرات، وأحرز هدفين خلال هذه المباريات.

وأحرز النجم المصري أول هدف له في “ديربي الميرسيسايد”، خلال أول مباراة له، يوم 10 ديسمبر 2017، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الطرفين.

وشارك صلاح بديلا في مباراتي “الديربي” في الموسم (2018-2019) لـ”البريمير ليغ”، وفاز “الريدز” في لقاء الدور الأول بهدف وحيد، ومن ثم تعادل بالدور الثاني من دون أهداف.

وسجل “الفرعون” هدفه الثاني في مرمى إيفرتون خلال مباراة الدور الأول للدوري هذا الموسم، وانتهى بالتعادل بهدفين لكل من الفريقين.

ويسعى محمد صلاح إلى تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، والتي يتصدرها برصيد 17 هدفا، وزيادة غلته من الأهداف، حيث سجل 24 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

ويطمح النجم المصري في تسجيل المزيد من الأهداف للاقتراب أكثر من دخول نادي المائة في “البريميرليغ” إذ يمتلك حاليا 92 هدفا بواقع 90 هدفا مع فريق ليفربول إضافة إلى هدفين مع تشيلسي.

يذكر أن الموسم الجاري هو الرابع لمحمد صلاح (28 عاما) مع فريق ليفربول، منذ أن انتقل إلى صفوف “الريدز” قادما من روما الإيطالي في يونيو 2017، مقابل 42 مليون يورو.

ويحتل ليفربول، حامل لقب بطل “البريمير ليغ”، المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، متخلفا بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات

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