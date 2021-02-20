فرنسا – أعلن لاعب خط وسط منتخب فرنسا السابق لكرة القدم، يوهان كاباي، اعتزاله عن 35 عاما، لعدم تعاقده مع أي ناد منذ انتهاء مشواره مع سانت إتيان، الصيف الماضي.

وكتب صاحب 43 مباراة دولية على حسابه في موقع “تويتر”: “بتأثر كبير بعد أكثر من 17 عاما من الشغف، عشق كرة القدم، العواطف الجياشة، الذكريات المحفورة دوما في مخيلتي، لقاءات إنسانية ورياضية لا تنسى، أعلن لكم انتهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وبعد بروزه مع نادي ليل، تنقل كاباي بين نيوكاسل الإنجليزي، وباريس سان جيرمان، ثم كريستال بالاس مرة جديدة في إنجلترا، قبل مشوار قصير مع النصر الإماراتي، ثم سانت إتيان.

وأحرز اللاعب الذي كان مرشحا للانتقال إلى الدوري الأمريكي، لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، مع ليل في 2011، وسان جيرمان في 2014، و2015.

المصدر: أ ف ب

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