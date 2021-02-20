إنجلترا – تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم السبت في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، صوب ملعب “أنفيلد”، الذي يستضيف “ديربي الميرسيسايد” بين ليفربول وجاره وغريمه اللدود إيفرتون.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هذه المباراة الهامة بينهما ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “الريدز”:

ويحتل ليفربول، حامل لقب بطل “البريمير ليغ”، المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على إيفرتون بالذات، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

في حين، يتربع فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، قبل مباراته الصعبة، مساء غد الأحد، أمام مضيفه أرسنال، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT

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