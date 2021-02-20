اليمن – أعلن الجيش اليمني، السبت، تحرير مواقع عسكرية ومقتل 16 حوثيا، إثر مواجهات بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقل موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت)، عن مصدر عسكري حكومي (لم يسمه).

وأفاد بأن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حررت مواقع جديدة (لم يسمها) إثر هجوم شنته على مواقع المليشيات الحوثية في جبهة هيلان غربي مأرب”.

وأوضح المصدر أن “الهجوم أسفر عن مقتل 16 عنصرا من مليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة آخرين”، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول هذا الأمر، لكن الجماعة أعلنت، السبت، أن طيران التحالف العربي شن خلال الساعات الماضية 3 غارات جوية على مديرية صرواح بمأرب، وفق وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للجماعة.

والخميس، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، جماعة الحوثي إلى وقف هجومها على مأرب، محذراً من أن “محاولة تحقيق مكاسب بالقوة يهدد آفاق عملية السلام”.

ومنذ 13 يوما، صعد الحوثيون من هجماتهم في محافظة مأرب من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

الأناضول

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