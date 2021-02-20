وقالت اللجنة في بيان، إنها “مع الإجراءات الوقائية الصحية لخلية الازمة (الحظر الجزئي والشامل) لمنع تفشي جائحة كورونا، لكنها تحرص على إتخاذ الإجراءات المهنية والحقيقية لمحدودي الدخل (العمال والكسبة) الذين يكسبون أرزاقهم بشكل يومي”.

وأشارت إلى أن “هؤلاء قدّ أنقطعت أرزاقهم بسبب الحظر، وقد يكون سبباً بحدوث فاجعة كبيرة في حال عدم الاكتراث لوضعهم المعيشي وعلينا حماية هذه الشريحة من الجوع أيضاً”.

وأكدت اللجنة، على “ضرورة اسراع الحكومة بوضع الحلول الكفيلة بمنحة طوارئ نقدية تُقدم لهذه العائلات الفقيرة والعمال حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة”.

وأشارت إلى أنه “كما على الحكومة الحفاظ على صحة المواطنيين، فعليها ايضاً أن تحافظ على قوتهم اليومي والنظر لهذا الموضوع بشكل جاد وسريع”.