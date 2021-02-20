مصر – أعلن المصري أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، اليوم الجمعة، عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق قبل رحلة السفر إلى السنغال.

وستغادر بعثة الزمالك إلى السنغال غدا السبت، استعدادا لمواجهة فريق تونغيث، وذلك ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وخضع لاعبو الزمالك قد لمسحة الكشف عن كورونا يوم أمس الخميس، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.

يذكر أن الزمالك استهل مشواره في دور المجموعات بالتعادل أمام ضيفه مولودية الجزائر من دون أهداف، يوم الجمعة الماضي، ويتقاسم معه المركزين الثاني والثالث، في ترتيب المجموعة الرابعة “D”، بفارق نقطتين خلف المتصدر الترجي التونسي الذي تغلب على فريق تونغيث، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات

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