النفط يواصل الخسائر مع استعداد تكساس لزيادة الإنتاج بعد توقف

النفط يواصل الخسائر مع استعداد تكساس لزيادة الإنتاج بعد توقف

فيينا – هبطت أسعار النفط الخام للجلسة الثانية على التوالي، امس لتواصل انخفاضات سجلتها أثناء الليل، غير متأثرة بموجة البرد في تكساس الأمريكية.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت على تراجع 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 62.91 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو 2.1 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 59.24 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ربح برنت نحو 0.5 بالمئة وتراجع غرب تكساس الوسيط نحو 0.7 بالمئة.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا هذا الأسبوع لأعلى مستوى في أكثر من عام.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش آند أسوسيتس “نزول الأسعار بهذا القدر الكبير يبدو تصحيحيا ويأتي بعض الشيء داخل سياق التسارع الكبير لزيادة السعر هذا الشهر”.

وأفادت بيانات من بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز العاملة للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وعلقت شركات التكرير في تكساس نحو خمس طاقة تكرير النفط في البلاد وسط انقطاع الكهرباء والبرودة القاسية.

وتتوقع مصادر أن تستعد الشركات لاستئناف الإنتاج اليوم مع عودة التيار الكهربائي وخدمات المياه ببطء.

ونزلت أسعار النفط بالرغم من هبوط مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي. فقد قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن المخزونات تراجعت 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ مارس.

المصدر: وكالات

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