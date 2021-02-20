أستراليا – توجت اليابانية، نعومي أوساكا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزها في المباراة النهائية، اليوم السبت، على الأمريكية جنيفر برادي.

وتغلبت أوساكا، المصنفة ثالثة عالميا، على منافستها الأمريكية، المصنفة 22، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-4، و6-3.

وهذا التتويج الثاني لأوساكا (23 عاما)، في أستراليا بعد 2019، علما بأنها توجت أيضا بلقبي بطولة “فلاشينغ ميدوز” الأمريكية في 2018، و2020.

وأصبحت أوساكا أول لاعبة، منذ اليوغسلافية-الأمريكية مونيكا سيليش (1990-1991)، تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات الغراند سلام شاركت فيها.

وسترتقي اللاعبة اليابانية المصنفة أولى عالميا سابقا، في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر بعد غد الاثنين، إلى المركز الثاني.

المصدر: أ ف ب

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