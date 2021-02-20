سوريا – برعاية روسية توصلت تركيا وسوريا، إلى اتفاق لنقل القمح من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية تسجيلا مصورا لشاحنات نقل القمح، قائلة إنه جاء بعد اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” أن الاتفاق ينص على نقل “المئات من أطنان القمح باتجاه مدينة حلب انطلاقا من صوامع (الشركراك) التي احتلها الجيش التركي والميليشيات “التركمانية” الموالية له في أكتوبر الأول 2019″.

وقالت إن قافلة أولى محملة بالأقماح تحركت اليوم، عبر 8 شاحنات باتجاه مطاحن حلب، وبحماية مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، وأشارت إلى أنه من المتوقع نقل نحو 450 طنا من القمح خلال الساعات المقبلة.

وتعيش سوريا منذ أشهر أزمة حادة في تأمين القمح، خاصة بعد تراجع الإنتاج، وخروج مساحات كبيرة من سيطرة الحكومة، خاصة في منطقة الحسكة التي يتركز فيها أكثر من 60 في المئة من إنتاج البلاد، وقد أضيف إلى ذلك عمليات الحرق التي طالت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وكل ذلك وسط عقوبات اقتصادية غربية على البلاد.

المصدر: RT + وكالات

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