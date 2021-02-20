ليبيا – عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت خلال اليومين الماضيين أجتماعا موسعا بمقر راديو رعد المسموع لبحث عدد من الموضوعات تتعلق باتخاد أجراءات وترتيبات لأستقبال مدينة سرت أجتماعات انعقاد جلسة لمجلس النواب بمجمع قاعات واقادوقو خلال الأيام القادمة.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الاعلامي التابع للبلدية رئيس لجنة ادأرة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت ومدير ادأرة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياة والصرف الصحي الوسطى الشرقية ورئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت ومدير مكتب اتصالات سرت ومندوب عن الشركة العامة لخدمات المراكز الأدارية المكلف مدير فندق المهاري سرت.

وحضر أيضًا مديري إدارة الشؤون الادارية والمالية والاعلام ببلدية سرت ومشرف شركة التموين لفندق المهاري سرت ومدير راديو رعد ومدير مكتب شركة بريد ليبيا سرت ومشرفة الفريق الموسيقى المدرسي.

وخلص الاجتماع الى بتشكيل تلاثة لجان هي لجنة الخدمات ولجنة الاعلام ولجنة الاستقبال وتم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا برئاسة المهندس حماد فرج لبحث واعداد مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالاقامة للضيوف وحصر المواقع المستهدفة وحصر كافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والانترنت والمياة وخدمات النظافة والاقامة.